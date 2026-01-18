Una familia del sector El Pacae, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ica, resultó gravemente afectada luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda durante la noche del viernes 16 de enero.

Voraz incendio

El siniestro se registró en horas de la noche y consumió rápidamente una casa construida con materiales precarios como caña, cartón y madera, los cuales facilitaron la propagación del fuego. En pocos minutos, la vivienda quedó reducida a cenizas, dejando a sus ocupantes sin pertenencias.

Tras la emergencia, personal de Serenazgo y Defensa Civil acudió al lugar para brindar apoyo a la familia afectada. Durante la jornada siguiente, se realizó la entrega de ayuda humanitaria consistente en artículos de primera necesidad, con el objetivo de aliviar la difícil situación que atraviesan los damnificados.

VIDEO RECOMENDADO