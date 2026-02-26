El Gobierno Regional de Ica reafirmó su compromiso con la formalización y titulación de los predios en la zona alta del distrito de La Tinguiña. En una reunión realizada en el Salón de Gobernación, los dirigentes y coordinadores de más de 20 asentamientos humanos expusieron sus principales demandas para avanzar hacia un desarrollo digno y sostenible.

Seguridad jurídica

El eje central del encuentro fue la actualización de la Estimación de Riesgo de la zona, un paso técnico clave que permitiría que estas familias dejen de ser consideradas en “zonas rojas” tras más de 20 años de clasificación como áreas de alto riesgo. Según las autoridades, este proceso no solo permitirá la titulación de los predios, sino que también garantiza seguridad jurídica, acceso a servicios básicos y mayores oportunidades para los residentes.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, enfatizó: “La formalización no es solo un trámite administrativo; representa seguridad, servicios y desarrollo para miles de familias. Asumimos el compromiso de gestionar ante la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres la actualización técnica que la zona requiere”.

Durante la reunión, los dirigentes destacaron los avances en electrificación, instalación de cámaras de seguridad, mejora de comedores populares y mantenimiento de vías de acceso en sectores como 3 Marías, Los Jazmines, Alto Cansas, El Encanto, Las Lomas y Las Perlas de Cansas.

La autoridad regional reafirmó su disposición a trabajar de manera articulada con la comunidad: “La gobernación es una casa abierta al pueblo, y nuestro compromiso es claro: lograr que la zona alta de La Tinguiña avance hacia la formalización y el desarrollo que merece”.

