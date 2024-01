Tras gestiones entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), el Gobierno Regional de Ica y diversas instituciones públicas, ayer se entregó más de 3 mil títulos de propiedad a miles de familias de asentamientos humanos de la región iqueña, quienes esperaron por décadas la formalización.

Avanza formalización

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, presidió la actividad de entrega de 3366 títulos de propiedad a más de 24 asentamientos humanos del departamento iqueño, también se formalizaron decenas de predios destinados para colegios, centros de salud, comisarías y otros de uso público.

“Mis hermanas y hermanos como pueden vivir 30, 40 años en ese arenal y les dije voy a volver para entregarles la formalización, hoy me complace estar nuevamente en Ica para poder entregar títulos de propiedad, un título significa la llave de la esperanza, la llave de la seguridad que ese lote que pisan es de ustedes y nadie se los podrá quitar. Querido gobernador y alcalde de Ica, La Tierra Prometida tiene que tener agua y desagüe y quiero su compromiso para que se pueda ejecutar el saneamiento en la zona. No nos quedemos en el título de propiedad, en el agua y desagüe, sino también tenemos que ponerles, pistas veredas, colegios, parques y jardines, centros médicos, somos un gobierno de hechos y no de palabras”, declaró la mandataria.

En su intervención, el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, se sumó al compromiso, que también se continuará trabajando para que este año se pueda culminar el expediente técnico para la obra de agua y alcantarillado en La Tierra Prometida, donde miles de familias mostraron su agradecimiento a la autoridad regional. “Hoy es un día histórico para Ica, se entregan miles de títulos, seguimos trabajando en el expediente técnico para la obra de agua y desagüe en La Tierra Prometida, nosotros no venimos a venderles humo, venimos a trabajar, sabemos el apoyo de la presidenta, de su preocupación y su compromiso con La Tierra Prometida. Con el título de propiedad podrán acceder a Techo Propio, la población tendrá seguridad jurídica”, dijo.

“Nos mostramos muy agradecidos con el tío “Rocky”, es un gran gobernador regional, pasaron varias gestiones y no se acordaban de nosotros ni siquiera el municipio de Ica. Yo vivo más de 15 años en La Tierra Prometida, siempre iban a pedir votos, pero no nos apoyaban, ahora el GORE Ica esta haciendo mucho por nuestra zona, se preocupa por la formalización, también nos harán el agua y desagüe, y también pistas y veredas, para que nuestros niños y ancianos vivan mejor, confiamos mucho en el gobernado regional”, dijo la vecina Luisa Pecho.

Los títulos de propiedad han formalizado predios en los asentamientos humanos La Molina, Brisas del Mar, Rómulo Triveño, Las Dunas de Carhuaz, Las Dunas de Santa Rosa, Las Lomas de Huacachina y otros nueve sectores más de La Tierra Prometida en Ica, también en Ocucaje del A. H. Las Lomas de Ocucaje, y en Parcona de los asentamientos Las Lomas de Parcona y Las Torres del Mantaro. Asimismo, también se entregó el documento formal a familias de Nasca, específicamente de los asentamientos humanos Buena Vista y Santa Rosa de Lima de Buena Fe, asimismo a los vecinos de 28 de Julio, Las Rosas de San Gabriel y Virgen de Chapí (Vista Alegre).

Velagio Tomaya, dirigente de La Tierra Prometida, señaló que en el lugar ya se trabaja en la electrificación, sin embargo, aún esperan por agua y desagüe. “Agradecemos a la ingeniera Rosa Elvira, jefa zonal de Cofopri Ica, y ahora nuestro clamor es tener agua y desagüe. Conseguimos agua del subsuelo y no es agua para el consumo humano y pagamos el agua más cara”, dijo.

