Para el fortalecimiento del sistema de justicia en la región, el Gobierno Regional de Ica y la Corte Superior de Justicia de Ica suscribieron un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, orientado a optimizar los servicios judiciales mediante la modernización y ampliación de la infraestructura judicial.

Futuro proyecto

La firma de este convenio permitirá la ejecución de un proyecto de inversión que contempla la construcción del tercer nivel de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Ica, con un área total de 2,169.23 m², así como el acondicionamiento de la fachada institucional y del patio central, este último con un área de 328.78 m². Las obras se ejecutarán de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las normas técnicas vigentes, garantizando espacios modernos, seguros y funcionales.

En el marco del convenio, el Gobierno Regional de Ica asumirá la elaboración del expediente técnico, el financiamiento, la ejecución física y la liquidación del proyecto, asegurando una inversión pública eficiente en beneficio directo de la ciudadanía. Por su parte, la Corte Superior de Justicia de Ica delega y autoriza al GORE Ica a actuar como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), para la adecuada implementación del proyecto.

El proyecto de inversión, identificado con el código N.° 2708464, tiene como objetivo principal dotar a los órganos jurisdiccionales de la especialidad laboral y contencioso administrativo laboral de infraestructura adecuada, contribuyendo a una administración de justicia más eficiente, segura y accesible para la población.

Asimismo, el convenio establece mecanismos de coordinación interinstitucional, transparencia y lucha contra la corrupción, asegurando una gestión ética y responsable durante todas las etapas de ejecución de las obras.

