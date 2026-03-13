Vecinos del Pasaje Valle, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, denunciaron que desde hace más de un mes enfrentan constantes colapsos de un buzón de desagüe en su sector, situación que ha generado la acumulación de aguas servidas en la vía pública, fuertes olores y un evidente riesgo sanitario para las familias.

Olores insoportables

De acuerdo con los residentes, el problema habría sido reportado en reiteradas ocasiones a la empresa prestadora del servicio, EPS Emapica; sin embargo, aseguran que hasta el momento no reciben una solución concreta.

Los vecinos indican que la presencia permanente de aguas residuales ha provocado olores fétidos que afectan especialmente a niños y adultos mayores, quienes incluso presentan malestares como náuseas debido a la contaminación ambiental.

Clara Vilca Astocaza, una de las vecinas afectadas, señaló que su vivienda es una de las más perjudicadas por la situación. Según explicó, el desnivel de la pista provoca que las aguas servidas se acumulen cerca de su casa y que, cuando pasan los vehículos, el agua contaminada salpique hacia su vivienda.

“Mi casa es la más afectada porque la pista está un poco caída y cuando pasan los carros salpica toda el agua negra hacia mi casa. Presenté mi queja el 4 de marzo y hasta ahora no viene nadie”, manifestó.

Otra vecina indicó que la situación se ha vuelto insostenible para las familias que viven en el lugar. “El problema tiene más de un mes. Nos dicen que van a venir a motobombear, pero nadie aparece. Tengo hijos pequeños y tenemos que desayunar, almorzar y cenar con este olor putrefacto”, expresó.

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