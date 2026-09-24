Un operativo conjunto de la Policía Nacional y Aduanas permitió intervenir 261 unidades de licor y 37 teléfonos celulares, valorizados en aproximadamente S/ 96 900, que eran trasladados en un ómnibus de transporte interprovincial por la Panamericana Sur, en Nasca. Cuatro personas fueron detenidas por su presunta implicancia en el delito aduanero de contrabando.

Golpe policial

La intervención se realizó el 22 de setiembre en el kilómetro 442 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del peaje de Nasca, cuando personal del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú-Nasca y agentes de Aduanas Pisco realizaron la inspección de un ómnibus que se desplazaba en sentido sur-norte.

Durante la revisión de una de las bodegas del vehículo, las autoridades encontraron 18 cajas que contenían 261 unidades de licor de diferentes marcas, cuya valorización aproximada asciende a S/16 900.

Asimismo, los intervinientes hallaron un maletín que contenía 37 celulares, cuyo valor aproximado fue establecido en S/ 80 000. En total, la mercancía intervenida alcanzó un valor aproximado de S/ 96 900.

Tras el hallazgo, las autoridades coordinaron las diligencias con la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, que participó en el procedimiento. Como resultado, fueron detenidas cuatro personas identificadas con las iniciales H.E.P.M., J.A.T.M., T.M.H.T. y M.C.H., quienes son investigadas por su presunta implicancia en el delito aduanero de contrabando.

Los cuatro intervenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la AREINCRI Nasca, donde continuarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que era trasladada la mercancía y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

De acuerdo con la información policial, los detenidos también son investigados por su presunta vinculación con el grupo denominado “Los Tíos del Contrabando”.

Cae por hurto agravado

En tanto, otra intervención se realizó en la UPIS Enmanuel como parte del operativo “Impacto 2026”. La Policía recuperó dos varillas de cobre que habrían sido sustraídas de una empresa privada.

Una rápida intervención policial terminó con la detención de un joven de 20 años señalado por su presunta participación en un caso de hurto agravado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

El operativo se desarrolló en la UPIS Enmanuel, donde efectivos de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo ejecutaron el denominado “Plan Cerco” tras recibir el llamado de la ciudadanía. La intervención estuvo a cargo de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, bajo el mando del mayor PNP Oscar Enrique Saravia Godoy.

Durante la acción policial fue intervenido M. M. S. C., de 20 años. En su poder se encontró un vehículo menor tipo mototaxi, marca Bajaj, de color azul y con placa 9374-0Y.

Asimismo, los agentes hallaron dos varillas de cobre utilizadas en sistemas de puesta a tierra, las cuales, según la información policial, habrían sido sustraídas de una empresa privada.

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