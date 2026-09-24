Tras la declaratoria de emergencia, autoridades de la provincia de Pisco y el distrito de San Andrés conformaron el Comité de Coordinación Distrital, con el objetivo de articular acciones inmediatas frente al preocupante escenario de inseguridad que afecta a la población. La instancia buscará establecer una coordinación directa entre los gobiernos locales, la Policía Nacional y representantes de la ciudadanía.

Trabajo conjunto

En la actividad estuvo el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuente. Entre las principales acciones previstas figuran el reforzamiento de los patrullajes, operativos conjuntos y vigilancia en los sectores considerados críticos, buscando prevenir nuevos hechos delictivos y brindar mayor protección a las familias.

En la reunión también participaron representantes municipales, dirigentes vecinales y mandos policiales, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo articulado y permanente.

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