, autoridades de la provincia de Pisco y el distrito de San Andrés conformaron el Comité de Coordinación Distrital, con el objetivo de articular acciones inmediatas frente al preocupante escenario de inseguridad que afecta a la población. La instancia buscará establecer una coordinación directa

Trabajo conjunto

En la actividad estuvo el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuente. Entre las principales acciones previstas figuran el reforzamiento de los patrullajes, operativos conjuntos y vigilancia en los sectores considerados críticos, buscando prevenir nuevos hechos delictivos y brindar mayor protección a las familias.

En la reunión también participaron representantes municipales, dirigentes vecinales y mandos policiales, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo articulado y permanente.

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