Gerencia de Salud cierra 4 boticas en Cotahuasi, Arequipa

Cuatro de las cinco boticas inspeccionadas en Cotahuasi, provincia de La Unión, fueron cerradas luego de que las autoridades detectaron irregularidades que podían poner en riesgo la salud de los usuarios.

El operativo estuvo a cargo de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA), mediante la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID), con apoyo de la Municipalidad Provincial de La Unión, la Subprefectura Distrital y la Policía Nacional.

Durante la fiscalización se encontraron establecimientos que funcionaban sin autorización sanitaria y otros que no contaban con un director técnico responsable, requisito para garantizar el manejo adecuado de los medicamentos.

Uno de los principales hallazgos fue la presencia de medicamentos de procedencia desconocida, los cuales fueron incautados debido a que no se podía acreditar su origen. La comercialización de productos sin respaldo sobre su procedencia puede representar un riesgo para las personas que los consumen.

Según la Gerencia de Salud, continuarán con los operativos en las diferentes provincias de Arequipa para detectar establecimientos que incumplan las normas sanitarias.

Ante estas situaciones, recomendaron a la población comprar medicamentos únicamente en boticas y farmacias autorizadas y verificar que los productos tengan una procedencia que pueda ser acreditada.