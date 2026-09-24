La comisaría de Chincha Alta lideró un operativo inopinado en las instalaciones del establecimiento penitenciario de la ciudad de Chincha.

Intervención en cárcel

Oficiales y suboficiales de la dependencia, en coordinación con el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ingresaron a los pabellones y demás ambientes a los que tienen acceso los reclusos para realizar una exhaustiva revisión, en la que se encontró manuscritos que tenían en su mayoría números telefónicos de distintas personas.

Los agentes siguieron con la inspección en los cubículos, rebuscando entre sábanas, colchones y demás objetos prohibidos. En ese caso el resultado fue negativo.

Cabe indicar que el martes un interno fue llevado de urgencia al hospital San José por presentar una herida en el cuello, al parecer, causada con arma punzocortante.

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