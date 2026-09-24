El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respaldó las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori durante su discurso ante las Naciones Unidas.

Según afirmó, la mandataria dejó en claro que los poderes del Estado mantienen su autonomía y no cuestionó las funciones del Poder Judicial.

“Si revisan el texto de su exposición, habla de poderes autónomos”, declaró Galarreta a la prensa. El premier añadió que, en un sistema democrático, expresar una opinión sobre una sentencia judicial no significa intervenir en las funciones de las autoridades judiciales y manifestó su respeto por la titular del Poder Judicial, Janet Tello.

Galarreta también calificó como positivo el discurso de Fujimori ante la ONU, al señalar que permitió presentar al Perú ante la comunidad internacional y destacar las acciones contra las organizaciones criminales.

El jefe del Gabinete sostuvo que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado continúa entre las principales tareas del Gobierno.