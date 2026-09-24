Pobladores de Castilla y Arequipa piden obras de saneamiento y agua al ministro de Vivienda

Los problemas de acceso al agua, saneamiento de terrenos y la necesidad de mejorar la infraestructura que permita garantizar servicios, fueron algunos de los principales pedidos que hicieron los pobladores al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, durante su visita a diferentes zonas de la región Arequipa.

En la provincia de Castilla, uno de los pedidos está relacionado con un antiguo sifón ubicado en el sector El Castillo, en Aplao, que tiene unos 90 años de antigüedad y suele presentar problemas durante la temporada de lluvias. La preocupación de los usuarios es que una nueva falla deje sin agua a toda la población.

Representantes de la Junta de Usuarios señalaron que unas 15 mil personas se beneficiarían con la solución planteada. Frente a este problema, el ministro informó que se buscará instalar un sifón elevado, que permita evitar las constantes interrupciones del servicio.

Para avanzar con el proyecto, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad Provincial de Castilla suscribirán un convenio que permitirá elaborar el expediente técnico. Luego se determinará el costo de la obra y la fuente que financiará su ejecución.

AGUA PARA VIRACO

Otro pedido del alcalde de Castilla, Renzo Pastor fue para el distrito de Viraco, donde se busca ejecutar un proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el anexo El Mirador, del asentamiento humano Alto San Francisco.

La obra tiene un costo estimado de S/10.9 millones, pero el ministro señaló que forma parte de un paquete de proyectos para 21 distritos que se ejecutaría en el marco del acuerdo entre Sedapar y Cerro Verde.

Arnillas indicó que el Ministerio verificará que el proyecto considere a toda la población que debe ser beneficiada, con el objetivo de evitar que algunos sectores queden fuera y posteriormente tengan que elaborarse nuevos expedientes.

MEJORAMIENTO DE VÍAS EN CORIRE

Para Corire, el burgomaestre solicitó también el financiamiento de un proyecto de mejoramiento de la movilidad urbana en las vías rurales, valorizado en S/15.5 millones.

El pedido responde al deterioro de las vías, que quedaron en mal estado después de la ejecución de trabajos relacionados con la instalación del sistema de agua.

El ministro respondió que el proyecto se encuentra dentro del programa de Mejoramiento Integral de Barrios y deberá pasar por una revisión técnica. Sin embargo, precisó que la municipalidad todavía debe presentar el expediente técnico para continuar con el proceso. De cumplirse estos pasos, la ejecución está prevista para el próximo año.

RCLAMOS EN LA AUTOPISTA AREQUIPA-LA JOYA

Más temprano, durante su traslado a la autopista Arequipa-La Joya, los dirigentes de los pueblos aledaños solicitaron atención para sus servicios básicos. Entre sus pedidos estuvieron la ampliación de las redes de agua y desagüe, además de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los vecinos también reclamaron medidas para mejorar la seguridad en la vía y evitar nuevos accidentes, así como avanzar con la titulación de sus terrenos.

El ministro indicó que, mediante Cofopri se trabaja en la titulación y señaló que el Cono Norte de Arequipa está incluido en proyectos de agua que serán financiados por Cerro Verde mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

El titular de la cartera de Vivienda también acudió al distrito La Joya junto a la diputada Marleny Arminta para una visita técnica al proyecto habitacional de Villa Floresta, el cual se concreta bajo la modalidad de adquisición de vivienda nueva con la construcción de 600 viviendas unifamiliares por un monto de 57 millones de soles.