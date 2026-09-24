El presidente de China, Xi Jinping, pidió este jueves 24 de septiembre mantener una relación “sin conflicto ni confrontación” con Estados Unidos durante su visita de Estado a Washington y su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario chino planteó reforzar los canales de comunicación entre ambos gobiernos y señaló que la competencia entre las dos potencias puede continuar, pero debe mantenerse dentro de ciertos límites. La visita tiene en agenda asuntos como inteligencia artificial, comercio, Taiwán e Irán.

Xi pide diálogo militar y mecanismos para prevenir crisis

Xi sostuvo que las Fuerzas Armadas de China y Estados Unidos deben mantener comunicaciones regulares y mejorar los mecanismos destinados a evitar crisis entre ambos países.

“Podemos ciertamente encontrar el camino correcto para que nuestros dos grandes países convivan en este planeta que ambos llamamos hogar”, afirmó durante la ceremonia de bienvenida, según la agencia estatal china Xinhua.

También planteó aumentar los contactos entre las instituciones gubernamentales responsables de relaciones exteriores, economía, cooperación financiera, seguridad y vínculos entre ciudadanos.

Xi sostuvo que Washington y Pekín no necesitan evitar la competencia, aunque indicó que esta debería ser “sana” y mantenerse dentro de límites que impidan que derive en una confrontación directa.

Taiwán continúa entre los temas sensibles

Taiwán se mantiene como uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Pekín.

China considera a Taiwán parte de su territorio y se opone a los vínculos oficiales y a las ventas de armas estadounidenses a la isla. Estados Unidos, aunque no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, está obligado por su legislación a proporcionarle medios para su autodefensa.

Antes de la cumbre, fuentes citadas por Reuters indicaron que Xi tenía previsto plantear a Trump el cese de las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, invocando compromisos bilaterales establecidos desde 1982.

Las posiciones de ambos gobiernos sobre la isla permanecen como uno de los asuntos estratégicos que condicionan la relación bilateral.

Xi pide a Estados Unidos e Irán volver a la negociación

La situación en Oriente Medio también formó parte de las conversaciones.

Xi pidió a Estados Unidos e Irán retornar “lo antes posible” a la vía del diálogo y la negociación para resolver sus diferencias, según informó Xinhua tras el encuentro con Trump.

El presidente chino señaló que Pekín considera que la soberanía y la seguridad de los países deben ser respetadas y afirmó que China continuará promoviendo soluciones diplomáticas.

También manifestó su apoyo a que Washington y Teherán retomen los compromisos de negociación y busquen un acuerdo que incluya la cuestión nuclear y otros asuntos pendientes.

Xi plantea que la IA permanezca bajo control humano

La inteligencia artificial fue otro de los temas destacados durante la visita.

Xi afirmó que China y Estados Unidos, como dos de los principales países en el desarrollo de esta tecnología, tienen “la capacidad y la responsabilidad” de desarrollar y gestionar la IA para el bien y garantizar que permanezca bajo control humano.

La posición contrasta en algunos aspectos con el enfoque expresado por Trump, quien en los últimos días ha rechazado iniciativas internacionales que, a su juicio, puedan frenar el desarrollo estadounidense de inteligencia artificial.

Pese a esas diferencias, funcionarios de ambas potencias ya acordaron continuar las conversaciones sobre seguridad de la IA y mecanismos de comunicación ante posibles incidentes tecnológicos.

Trump destaca relación personal con Xi

Trump recibió a Xi con una ceremonia de Estado en la Casa Blanca y destacó públicamente la relación que mantiene con el dirigente chino.

La visita representa un nuevo encuentro bilateral después de la cumbre celebrada en China en mayo de 2026. Xi había señalado antes de llegar a Washington que esperaba avanzar hacia una relación caracterizada por cooperación, competencia moderada y diferencias manejables.

Reuters informó que la cumbre busca principalmente preservar la estabilidad de la relación bilateral en medio de tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

Comercio también permanece en agenda

Estados Unidos y China llegan al encuentro después de varios episodios de confrontación arancelaria y posteriores negociaciones para contener la escalada.

Desde 2025 ambas potencias han alternado nuevos aranceles, represalias comerciales y periodos de tregua, mientras continúan negociando asuntos relacionados con exportaciones, minerales críticos, productos agrícolas y restricciones tecnológicas.

La relación comercial constituye uno de los principales componentes de la agenda de Trump y Xi, junto con seguridad, inteligencia artificial y política exterior.