Periodistas de CNN y MS NOW recuperaron este jueves 24 de septiembre el acceso a la Casa Blanca, después de que un juez federal ordenara suspender temporalmente la prohibición impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra esos medios y Politico.

La restitución no fue inmediata. Horas después del fallo, periodistas de los medios afectados denunciaron que continuaban siendo rechazados en los controles de ingreso. Posteriormente, CNN y MS NOW informaron que sus credenciales habían sido reactivadas.

Juez ordenó restituir credenciales de tres medios

El juez federal Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió una orden de restricción temporal que obliga a la administración a restablecer el acceso de CNN, MS NOW y Politico durante 14 días mientras continúa el litigio.

Kelly sostuvo que los medios tenían probabilidades de demostrar que la retirada de sus credenciales se produjo sin un procedimiento constitucionalmente adecuado. La resolución ordenó devolver y restablecer inmediatamente sus pases de prensa.

El fallo es provisional y no resuelve todavía el fondo de la demanda presentada por las organizaciones periodísticas.

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Acceso no fue restablecido inmediatamente

Pese a la resolución judicial, durante las primeras horas del jueves periodistas de los tres medios reportaron dificultades para acceder al complejo presidencial.

CNN, MS NOW y Politico solicitaron incluso una audiencia de emergencia al sostener que la Casa Blanca no estaba cumpliendo inmediatamente lo dispuesto por el juez.

Más tarde, periodistas de CNN y MS NOW pudieron volver a ingresar. La corresponsal de MS NOW Laura Barrón-López confirmó desde los terrenos de la Casa Blanca que su acceso había sido restaurado y que otros integrantes de su equipo también estaban recuperando sus credenciales.

En los primeros reportes posteriores a esa restitución no quedó establecido de inmediato si los periodistas de Politico también habían recuperado plenamente el acceso.

¿Por qué Trump prohibió el ingreso de CNN, MS NOW y Politico?

Trump anunció el 18 de septiembre que impediría el acceso de los tres medios a la Casa Blanca. El mandatario los acusó de publicar información que calificó como “fake news”, “ficción” y “mentiras”.

Al día siguiente, periodistas de CNN, MS NOW y Politico fueron rechazados en los accesos al complejo presidencial y sus credenciales permanentes fueron desactivadas o retiradas.

La administración defendió la medida argumentando, entre otros puntos, cuestiones relacionadas con estándares profesionales y seguridad nacional. Los tres medios rechazaron esas razones y sostuvieron que la decisión constituía una represalia por el contenido de su cobertura.

Los tres medios demandaron a la administración Trump

CNN, MS NOW y Politico presentaron el lunes 21 de septiembre una demanda federal para recuperar sus credenciales.

Las organizaciones alegan que excluirlas por el contenido de su cobertura vulnera las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y que la retirada de sus pases se produjo sin el debido proceso.

La administración Trump, por su parte, sostuvo ante el tribunal que ingresar a la Casa Blanca constituye un privilegio y no un derecho irrestricto. La discusión jurídica continuará pese al restablecimiento temporal dispuesto por Kelly.

Otros medios respaldaron a CNN, MS NOW y Politico

La prohibición provocó reacciones de otras organizaciones periodísticas. ABC, CBS, NBC y Fox News dejaron de participar temporalmente en determinadas tareas del “pool” televisivo de la Casa Blanca en respaldo a los medios afectados.

El “pool” es el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas cubre determinadas actividades presidenciales y distribuye posteriormente imágenes, audio e información al resto de los medios acreditados.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también cuestionó la exclusión y defendió que el acceso otorgado a periodistas no debe retirarse arbitrariamente debido al contenido de su cobertura.