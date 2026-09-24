El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 24 de septiembre que China tampoco busca imponer nuevas barreras al desarrollo de la inteligencia artificial, horas antes de recibir en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump señaló que la inteligencia artificial será “un gran tema de discusión” durante la reunión bilateral y agregó que su posición es mantener el actual marco sin introducir nuevas restricciones amplias al sector. Reuters confirmó las declaraciones antes del encuentro.

Trump y Xi abordarán la inteligencia artificial

Las declaraciones se producen en medio de un creciente debate político en Estados Unidos sobre los riesgos y la regulación de los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Días antes, Trump había señalado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría intervenir frente a las empresas del sector en caso de ser necesario, aunque reiteró su oposición a imponer regulaciones que, a su juicio, puedan frenar el desarrollo tecnológico.

Estados Unidos y China ya habían iniciado conversaciones sobre mecanismos de comunicación relacionados con incidentes de inteligencia artificial. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, propuso recientemente un sistema de notificación para incidentes de IA que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

Xi Jinping llega a la Casa Blanca en visita de Estado

La Casa Blanca confirmó que Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán este jueves a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, como parte de una visita oficial de Estado.

La agenda contempla una ceremonia formal de bienvenida en la Casa Blanca y reuniones entre los mandatarios y sus respectivas delegaciones. Xi llegó a Estados Unidos el miércoles 23 de septiembre y fue recibido por Trump en la Base Conjunta Andrews.

Se trata de la primera visita de Estado del presidente chino a Estados Unidos en más de una década. La anterior visita de Xi a la Casa Blanca ocurrió en 2015, durante la administración de Barack Obama.

Comercio, Taiwán e Irán también estarán en agenda

Además de la inteligencia artificial, ambos gobiernos llegan a la reunión con una amplia agenda bilateral que incluye comercio, tecnología, Taiwán y las tensiones internacionales relacionadas con Irán.

Estados Unidos y China mantienen negociaciones para estabilizar su relación comercial después de varios episodios de incremento y suspensión de aranceles. También persisten diferencias en torno al acceso chino a tecnologías avanzadas estadounidenses y a las restricciones sobre minerales críticos.

Reuters informó que Washington y Pekín también han discutido la posibilidad de ampliar canales de comunicación sobre inteligencia artificial y reducir el riesgo de incidentes entre las dos principales potencias tecnológicas.

Competencia tecnológica entre Estados Unidos y China

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales frentes de competencia estratégica entre ambas economías.

Empresas chinas como Alibaba y Huawei continúan desarrollando chips y modelos avanzados pese a las restricciones estadounidenses sobre determinados semiconductores de alto rendimiento. Alibaba presentó esta semana nuevos avances en chips de IA y anunció planes para ampliar significativamente su infraestructura de centros de datos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos busca acelerar la incorporación de sistemas avanzados de IA en áreas estratégicas. En junio, la administración Trump aprobó un nuevo marco para ampliar su utilización dentro del aparato de seguridad nacional estadounidense.