Tres personas resultaron heridas luego de que un automóvil sufriera un despiste en la Carretera Central Jauja-Tarma. El accidente ocurrió alrededor de las 5:40 de la tarde del 23 de setiembre, en el kilómetro 29+680, sector Tingo Paccha, distrito de Acolla.

Según la información policial, el vehículo terminó aproximadamente a cinco metros fuera de la carretera, tras salir de la pista cuando circulaba en dirección de Jauja hacia Tarma.

La unidad involucrada es un Toyota Corolla color plata metálico, año 2015, de placa W3I-013, conducido por Edison Lewin Uscuvilca Villa (22), quien permaneció en el lugar durante la intervención de la Policía Nacional.

Como consecuencia del despiste, los pasajeros sufrieron diversas lesiones y fueron evacuados de emergencia a un establecimiento de salud de Tarma, donde quedaron a la espera de sus respectivos diagnósticos médicos.

Los heridos fueron identificados como José Luis Palomino Ruelas, Georgina Celeste Cuestas Ramírez y Jesús Ángel Granizo Pecho.

Personal policial realizó las primeras diligencias en la zona y dispuso las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. En tanto, los daños ocasionados al automóvil serán evaluados mediante el peritaje técnico vehicular.