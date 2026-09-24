Un mecánico de 45 años fue encontrado sin vida en inmediaciones de la vía Puerto Ene–Valle Esmeralda, en la zona de Nuevo Amanecer, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en el VRAEM.

La víctima fue identificada como Eric Quijada Pacori, quien se dedicaba a la mecánica. El hallazgo se produjo el 23 de setiembre y generó preocupación entre sus familiares y pobladores de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba heridas ocasionadas por un objeto punzocortante y un impacto de arma de fuego. Cerca del lugar también fueron encontrados un vehículo menor de color blanco y un puñal.

Tras las diligencias iniciales, el cuerpo de Quijada Pacori fue trasladado a la Morgue de Pichari, donde se realizaron los procedimientos correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, determinar las circunstancias de la muerte e identificar a los responsables.