El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este jueves 24 de septiembre que Estados Unidos y China tienen la responsabilidad de desarrollar y gestionar la inteligencia artificial para el bien común y garantizar que esta tecnología permanezca bajo control humano.

La declaración fue realizada en la Casa Blanca, durante la visita de Estado que Xi realiza a Washington y en el marco de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Xi pide mantener la inteligencia artificial bajo control humano

“Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien y garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano”, manifestó Xi.

El mandatario chino sostuvo además que Estados Unidos y China son dos países líderes en inteligencia artificial y que el avance de esta tecnología debe estar orientado al bienestar de las personas.

La IA ocupa un lugar relevante dentro de la agenda bilateral de la visita, junto con asuntos como el comercio, Taiwán y las tensiones internacionales. Reuters informó que el encuentro entre Trump y Xi se desarrolla en medio de diferencias entre ambos países sobre tecnología y otros asuntos estratégicos.

Xi plantea una competencia tecnológica “sana”

Xi también se refirió a la competencia entre Washington y Pekín y sostuvo que esta debe mantenerse dentro de límites razonables.

“No tenemos que evitar hablar de competencia, pero esta debe ser sana”, señaló el mandatario chino, quien planteó que la rivalidad no debería convertirse en una confrontación en la que una de las dos potencias busque imponerse completamente sobre la otra.

El presidente chino agregó que los intereses de ambos países están “profundamente entrelazados” y afirmó que existe margen para ampliar la cooperación bilateral.

Inteligencia artificial entra en agenda de Trump y Xi

Las declaraciones de Xi se producen después de que Trump adelantara, antes de recibir al mandatario chino, que la inteligencia artificial sería uno de los temas centrales de sus conversaciones.

La competencia en IA se ha convertido en uno de los principales frentes tecnológicos entre Estados Unidos y China, en medio de restricciones estadounidenses al acceso chino a determinados chips avanzados y del rápido crecimiento de empresas chinas dedicadas al desarrollo de modelos y hardware.

La visita de Xi a Estados Unidos se desarrolla entre el 23 y el 25 de septiembre y corresponde a una invitación del Gobierno estadounidense.

Xi también pide mecanismos para evitar crisis

Durante su intervención, Xi planteó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y China mantengan comunicaciones regulares y refuercen mecanismos destinados a prevenir crisis.

El mandatario sostuvo que la cooperación entre Washington y Pekín resulta relevante para afrontar desafíos internacionales y pidió que las empresas de ambos países reciban un trato justo al operar en los respectivos mercados.

La posible creación de mecanismos bilaterales de comunicación sobre incidentes relacionados con inteligencia artificial aparece también entre los asuntos discutidos durante la visita.