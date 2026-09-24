El diputado Geanmarco Quezada Castro, coordinador de la Bancada Regional Parlamentaria de La Libertad, sostuvo reuniones de trabajo con alcaldes de las provincias de Chepén y Pacasmayo, así como con autoridades y representantes de diversos centros poblados de la región, con el objetivo de conocer directamente sus principales necesidades y problemas.

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Durante estas reuniones, el parlamentario recogió las demandas relacionadas con salud, saneamiento físico-legal, infraestructura, titulación y prevención ante un posible fenómeno El Niño, a fin de priorizarlas y canalizarlas ante las instituciones competentes del Estado.

Asimismo, se entrevistó con funcionarios y representantes de los comités de salud y pro-distrito del Centro Poblado Pakatnamú, ubicado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Durante el encuentro se identificaron las principales urgencias y prioridades de la población, especialmente en materia de salud y seguridad ciudadana.

Al respecto, Quezada Castro dijo que canalizará las demandas recogidas para que el Ejecutivo pueda destrabar los proyectos pendientes.