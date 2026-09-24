Una banda de asaltantes se apoderó de una fuerte cantidad de dinero a punta de sangre y fuego. Delincuentes atacaron a unas personas que habían retirado S/ 196,000 de un banco de Trujillo y les quitaron el botín cuando estaban a punto de ingresar a un inmueble. En el atraco una ciudadana fue herida de bala y otra recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma.

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Los siguieron

Este nuevo hecho criminal ocurrió pasadas las 7:30 de la noche del último miércoles en la urbanización El Bosque.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres personas —dos hombres y una mujer— se movilizaban en una camioneta blanca luego de realizar una operación bancaria. Ellas estacionaron la unidad en la sexta cuadra de la avenida Víctor Andrés Belaúnde y cuando se aprestaban a bajar del vehículo para ingresar a un inmueble, dos criminales en motocicleta llegaron y les tocaron las ventanas pidiendo que entreguen la mochila en donde guardaban el dinero.

Ante la negativa, uno de los criminales realizó un tiro al aire, mientras que su compinche abrió una de las puertas de la camioneta y forcejeó con el empresario que cargaba el bolso que contenía los S/ 196,000. Incluso, para obligarlo a soltar el botín, le disparó en el muslo izquierdo.

Los delincuentes también golpearon en la cabeza a una mujer que intentó evitar que se lleven el dinero.

Minutos después de ocurrido el atraco, al lugar llegaron serenos del municipio de Trujillo, quienes en una patrulla trasladaron al herido de bala al Hospital Regional.

En ese nosocomio la víctima fue identificada como Rosmel Pascual Mauricio, de 38 años. Según el reporte preliminar, el hombre está fuera de peligro.

El caso está en manos de agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, quienes recopilaron imágenes de cámaras de seguridad para identificar y seguir la ruta que tomaron los delincuentes durante su fuga.