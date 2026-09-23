El único integrante de la delegación de Estados Unidos que se encontraba en la sala de la Asamblea General de la ONU se retiró este miércoles, luego de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificara de “terroristas” a los estadounidenses en respuesta a las acusaciones formuladas por Donald Trump.

“Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales. Nosotros no hemos hecho más que defendernos, no somos terroristas”, indicó Pezeshkian en su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

En el desarrollo de su discurso, Pezeshkian también hizo referencia a la muerte del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, ocurrida durante los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

El mandatario iraní mostró fotografías de los estudiantes que fallecieron tras el bombardeo contra una escuela femenina ubicada en Minab, en la provincia de Hormozgán, ocurrido durante la primera jornada del conflicto.

En ese sentido, Pezeshkian presentó imágenes del bombardeo registrado en la ciudad iraní de Lamerd, ataque ocurrido al inicio del conflicto que dejó al menos 21 personas fallecidas.

“¿Ven estos niños? Estos niños perecieron bajo las bombas con armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran niños inocentes que no habían cometido crimen alguno”, manifestó.

Tras escuchar estas declaraciones, el representante de Estados Unidos se retiró de la sala mientras las demás delegaciones observaban lo ocurrido.

Iranian President Masoud Pezeshkian blasts Israel: "Israel targets any neighborhood in any city and any province, commits assassinations like a true terrorist. In Gaza, over 80,000 innocent civilians have been murdered." pic.twitter.com/sJJjhU5IwO — CSPAN (@cspan) September 23, 2026