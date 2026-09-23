Cambian de local de votación para las elecciones del 4 de octubre en Ocoña, Camaná

Los electores del distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, deberán acudir a un nuevo local para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Camaná informó que el cambio se realizó luego de verificar que el establecimiento inicialmente previsto no reunía las condiciones necesarias para recibir a los electores durante la jornada electoral.

El local que ya no será utilizado es la IEP Santísima Infanta María. En su reemplazo, los ciudadanos deberán acudir a la IE 40259 CPED Pumacoto.

Según la ONPE, la elección del nuevo establecimiento tomó en cuenta las condiciones de infraestructura, accesibilidad y ubicación, con el objetivo de facilitar el ingreso y desplazamiento de los electores, miembros de mesa y demás participantes del proceso.

La ODPE Camaná precisó que este es el tercer cambio de local de votación realizado en su jurisdicción durante la organización de las ERM 2026. Dos de las reubicaciones corresponden al distrito de Nicolás de Piérola y una a Ocoña.