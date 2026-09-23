La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Fujimori planteó fortalecer el intercambio de información, las capacidades institucionales y la cooperación internacional para enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas.
Asimismo, la presidenta agradeció las acciones de prevención, preparación y respuesta anticipatoria que desarrollan nueve agencias del Sistema de las Naciones Unidas ante el fenómeno El Niño 2026-2027, especialmente en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Antes de la reunión, firmó el libro de visitas de las Naciones Unidas.
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