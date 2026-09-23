Los candidatos a la Alcaldía de Lima Carlos Bruce, de Somos Perú; Francis Allison, de Avanza País; y Daniel Urresti, de Podemos Perú, participaron este miércoles 23 de septiembre en un foro organizado por El Comercio y América Multimedia, en el que debatieron principalmente sobre seguridad ciudadana y transporte.

El encuentro, denominado “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, fue estructurado en tres bloques independientes vinculados con la agenda municipal, el funcionamiento del Congreso bicameral y las medidas frente a eventos climáticos.

Senado, facultades y fenómeno de El Niño

La jornada no estuvo limitada al proceso electoral municipal.

Otro de los bloques contó con la participación de Miguel Torres, presidente del Congreso, quien abordó asuntos relacionados con el Senado, el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno y el funcionamiento de la bicameralidad.

El último segmento tuvo como invitado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, encargado de explicar las estrategias gubernamentales frente al fenómeno de El Niño.

El foro se desarrolló después de los debates electorales oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los días 21 y 22 de septiembre.