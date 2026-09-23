Samuel Daza presentó este miércoles 23 de septiembre una denuncia contra Rafael López Aliaga ante el Jurado Nacional de Elecciones.
El documento fue ingresado por mesa de partes de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental y está dirigido a Mariela Noles Cotito, presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.
En el oficio, Daza señala como motivo de su denuncia una “presunta intimidación y coacción política”. Además, sostiene que López Aliaga habría realizado actos “constitutivos de presunta intimidación y presión política” con los que buscaba condicionar su comportamiento durante el debate electoral municipal realizado este martes.
El candidato de Fuerza Popular solicitó al Tribunal de Honor que admita la denuncia por una posible vulneración del Pacto Ético Electoral. También pidió que se “evalúen las comunicaciones de WhatsApp que se adjuntan” al expediente para determinar si los mensajes atribuidos a López Aliaga son contrarios a los compromisos democráticos establecidos para los comicios.
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