Las selecciones arequipeñas de básquet, en damas y varones, quedaron fuera de la final de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026 tras caer ante Lima en las semifinales, disputadas este miércoles 23 de septiembre en la Videna, en Lima.

En damas, Arequipa perdió 40-51. Si bien el conjunto mistiano arrancó bien, a los pocos minutos se revirtió el marcador a favor del conjunto capitalino. Las arequipeñas no dudaron en pelear hasta el final, pero el título se les fue de las manos.

Por su parte, en varones, Arequipa fue superada por la selección de la capital por 39-80.

Frente a estos resultados, ambos equipos jugarán este jueves 24 de septiembre por la medalla de bronce. Las damas enfrentarán a Lambayeque y los varones a Ayacucho.

Cabe mencionar que los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026 se desarrollan en Lima del 18 al 24 de septiembre. La delegación arequipeña está integrada por 187 personas, entre deportistas, integrantes del cuerpo técnico y personal logístico, y el objetivo es alcanzar el bicampeonato absoluto luego de conquistar el título en la edición anterior.