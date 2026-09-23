El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, respondió a los cuestionamientos de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por el mensaje de la mandataria Keiko Fujimori ante las Naciones Unidas.

El titular del sector sostuvo que el Ejecutivo mantiene respeto por la separación de poderes.

“Nosotros en el gobierno somos sumamente respetuosos de la separación de poderes, práctica que tiene muchos siglos, esto se traduce que la crítica a las resoluciones judiciales están constitucionalizadas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo a RPP.

Álvarez señaló que cuestionar el desempeño de algunos jueces o fiscales no significa faltarles el respeto ni intervenir en las funciones de otros órganos constitucionales.

“En lugar de expresar indignación de manera pública, lo mejor sería que se aclaren situaciones como de algunas investigaciones como el caso de los comandos de Chavín de Huántar que llevan un proceso inacabable o el caso del Frontón”, refirió.