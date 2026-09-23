Diputados de la bancada de Renovación Popular (RP) acudieron hasta la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para abordar el caso de las 10 personas que firmaron un planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y que hoy trabajan en despachos de representantes de Juntos por el Perú (JP).

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EN DETALLE

Los diputados Roxana Rocha, Aldo Bravo, José Baella y Leo Miguel De Paz asistieron ayer por la mañana a la sede de la Dircote ubicada en la avenida España.

La visita se dio luego de que Cuarto Poder informara de 10 trabajadores que firmaron el documento que intentó inscribir al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, como un partido.

Rocha dijo que durante la visita le explicaron de forma detallada cómo se vivió el terrorismo en el Perú.

“Nos ha quedado claro que no queremos que el terrorismo se infiltre en instituciones públicas, en ministerios”, indicó.

Por su parte, Baella señaló que esperan que la Dircote les informe si los 10 trabajadores mantienen vínculos o no con el Movadef.

“Se tiene que abrir una investigación, luego de eso determinar responsabilidades”, afirmó.

ACCIONES

Más temprano, el diputado Javier Cipriani envió un oficio a la Dircote en el que solicitó que se investigue a los trabajadores vinculados al Movadef.

“Quienes tienen acceso a información reservada o vinculada con la seguridad del Estado deben estar sujetos a los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. La seguridad nacional exige acciones firmes, responsables y dentro de la ley”, escribió en X.

Además, la bancada de diputados y senadores de Renovación Popular emitió un comunicado en el que exigió a la Mesa Directiva una revisión de los expedientes y antecedentes del personal señalado.