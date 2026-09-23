Grupo El Comercio obtuvo el primer lugar en la categoría Medios de Comunicación del ranking Merco Empresas 2026, presentado en el marco de los 15 años del monitor de reputación corporativa en el Perú.

La compañía también avanzó 14 posiciones en la clasificación general, al pasar del puesto 108 al 94, de acuerdo con los resultados difundidos este martes 22 de septiembre.

José Manuel Jurado: “Es una confirmación de la confianza”

José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio, señaló que el resultado representa principalmente la consolidación de la confianza construida por la organización a lo largo del tiempo.

“Para nosotros significa, sobre todo, una confirmación de algo que no se construye de un día para otro: la confianza”, afirmó Jurado para Gestión.

Jurado explicó que, en el caso de una empresa dedicada a los medios de comunicación, la reputación está directamente vinculada con la credibilidad de los contenidos y con la relación que se mantiene con lectores, anunciantes y otros públicos.

También atribuyó el resultado al trabajo conjunto de los profesionales de la organización y a una estrategia orientada a fortalecer la transparencia y la cercanía con sus audiencias.

(Foto: Alessandro Currarino)

Grupo El Comercio sube del puesto 108 al 94

Además de liderar el sector de medios, Grupo El Comercio mejoró su ubicación dentro del ranking general de empresas con mejor reputación corporativa.

La organización pasó del puesto 108 al 94, lo que representa un ascenso de 14 ubicaciones respecto de la medición anterior.

“Crecer posiciones en un ranking, y más en uno del nivel de Merco, siempre es un orgullo. Pero sobre todo es el reflejo del trabajo de todo un equipo”, señaló Jurado.

El ejecutivo sostuvo que la reputación de una organización no depende de una sola área, sino del desempeño cotidiano de sus diferentes equipos y profesionales.

Desinformación e inteligencia artificial, entre los desafíos

Jurado identificó entre los principales retos para los medios mantener el rigor periodístico en un entorno caracterizado por la velocidad de circulación de la información.

También mencionó el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de producción y la necesidad de innovar para llegar a nuevas audiencias sin debilitar los principios sobre los que se ha construido la confianza de las marcas del grupo.

“Construir reputación toma años; perderla puede tomar un solo día”, afirmó.

El gerente general agregó que una reputación sólida también puede influir en otros ámbitos de la organización, como la relación con anunciantes, la atracción de profesionales y la fidelidad de las audiencias.

¿Qué mide Merco Empresas?

Merco Empresas es un monitor de reputación corporativa que opera en diversos países de Iberoamérica y utiliza una metodología que incorpora evaluaciones de diferentes grupos de interés.

De acuerdo con la información difundida por Grupo El Comercio, la metodología utilizada en la medición integra seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información, entre ellas directivos empresariales, analistas financieros, periodistas económicos y consumidores.

Merco desarrolla evaluaciones en el Perú desde hace 15 años y publica clasificaciones generales y sectoriales para analizar la evolución de la reputación de empresas y organizaciones.