El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, presentó el Reporte de Inflación Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2026 - 2027, en el que hace ajustes en algunos indicadores económicos.

Así, considerando el impacto de El Niño Costero fuerte, revisó a la baja el crecimiento de la producción nacional, pasando de 3.4% de junio a 3.2% en setiembre. En tanto, para el 2027, pasó de 3.2% a 3.0%.

Velarde explicó que el ajuste a la baja del desempeño de la economía peruana es por el menor desempeño de sectores primarios como la pesca (pasó de -28.3% a -30.7%), el agropecuario (pasó de 0.3% a -2.3%), principalmente.

Para el próximo año sus proyecciones en torno al sector agropecuario son más preocupantes porque corrigió de -0.5% a -1.7%, es decir, estima que tendrá una mayor caída. Sin embargo, para la pesca prevé que tendrá resultados positivos y al alza, pasando de 8.5% (junio) a 10.6% (setiembre).

Señaló que el sector no primario, como servicio y comercio, tuvo un desempeño favorable, impulsado por un fuerte crecimiento de la demanda interna (compra del sector privado y público) y la inversión privada.

Tasa de interés

Así, el BCR ajustó al alza el desempeño de la inversión privada, que cerraría el año en +14% (setiembre) versus al +12.5% (junio), impulsada por las compras de bienes de capital (maquinarias y equipos para sectores productivos), principalmente.

Velarde se refirió también a la tasa de interés del BCR, que desde setiembre del 2025 se mantiene en 4.25%, no obstante que la inflación anual de agosto registró 4.4%, muy por arriba del techo de su rango meta (3%).

Explicó que su representada está atenta a las variables que presenta la economía de Perú y del mundo, como la tasa de inflación, los acontecimiento ligados a la guerra en Irak que están impactando en el precio del petróleo, que a su vez genera una cadena de alzas de precios, entre ellos los fertilizantes.

Consultado si un reajuste al alza de la tasa de interés puede darse en el corto plazo, no lo descartó por la gran incertidumbre que existe en el mundo.

Sobre el déficit fiscal (mayores gastos del Estado con respecto a sus ingresos), manifestó que cerraría en 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI), menor a la meta que se planteó el Ejecutivo (1.8%) a inicios de año, a pesar de los mayores gastos que soporta el Estado, pero que sustentados por las divisas que entran al país.

Velarde también dio cuenta del ajuste de la deuda pública. En junio estimó que en el 2026 cerraría en 30% del PBI, pero en setiembre bajó la tasa a 28.2%.