



El alto volumen de la música ‘chicha’ apagaron sus gritos. Julieta Candy Javier Arias (18), fue atacada en el angosto camino que la llevaría a su casa. Ella trató de defenderse de su agresor y sus cabellos se quedaron en los alambres de púas, pero su verdugo era más fuerte, terminó por ultrajarla y estrangularla.

El cuerpo semidesnudo de la jovencita fue encontrado ayer a las 6:00 de la mañana, cerca de un árbol de níspero en el canal de riego del barrio La Libertad, anexo de Miluchaca, Sapallanga.

En casa, su madre Yolanda Arias, estaba inquieta y al acudir al lugar la reconoció apenas vio su cabello con mechas rubias y sus zapatillas blancas. El o los criminales se llevaron su celular.

AYUDA

“¡Por qué mataron a mi hija!, ella era buena, trabajaba para ayudarnos. Tienen que capturar al asesino”, gritaban los padres de Julieta Candy, sollozando de impotencia. Según las investigaciones, la noche del jueves último, la víctima asistió a la fiesta de la Virgen de Cocharcas en Miluchaca con su amiga Miriam de 16 años. Allí se encontraron con un joven llamado Yordy, que sería el enamorado de Julieta.

En medio de la fiesta, Yordy le dio un puñetazo y, cerca de la una de la madrugada del viernes, se llevó a Julieta, quien trabajaba en una planta de chifles.

En la zona hay cámaras de seguridad que habrían captado a la víctima con su agresor. Policías de la Divincri y la Fiscalía investigan el presunto feminicidio. Los deudos necesitan ayuda, cualquier apoyo al 927193134.