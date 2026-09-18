Con el agua al cuello, ADT de Tarma sale esta noche por un golpe en Matute. Desde las 8:00 p. m., el “Vendaval Celeste” enfrenta a Alianza Lima con la urgencia de sumar para escapar del fondo de la tabla.

Los tarmeños marchan en el puesto 17 del Clausura, con apenas 2 puntos en ocho partidos. Víctor Rivera prepara un equipo compacto, dispuesto a morder en cada línea y lastimar de contra. Víctor Cedrón tendrá la llave del mediocampo, mientras Jhair Soto y la zaga deberán fajarse ante el ataque blanquiazul. En Lima, ADT se juega una carta brava para despertar en el campeonato.

Darán pelea

Sobre el tema se pronunció Jhair Soto uno de los referentes del equipo y jugador que estuvo en la órbita de Alianza Lima a inicios de año, sabe que el desafío será bravo, pero confía en dar pelea.

“Todos los partidos son claves, vamos partido a partido y es un bonito partido para afrontar”, señaló el zaguero, quien reconoció que algunos compañeros llegan golpeados, aunque trabajan para estar al cien por ciento.

Soto también puso paños fríos ante el escenario de Matute: “Ninguna plaza es fácil. Sabemos que los de abajo también están sumando, pero aún quedan nueve fechas y vamos partido a partido”.

El objetivo está claro y no hay espacio para vender humo.

“Siendo realistas, el primer objetivo es salvar”, afirmó el defensor, quien remarcó que buscarán sacar la mayor cantidad de puntos y no caer en el conformismo.

Panorama

Las cifras reflejan el duro momento. ADT marcha último del Clausura con 2 puntos en ocho partidos, mientras Alianza Lima ocupa el undécimo lugar con 13 unidades en nueve fechas. En el acumulado, los blanquiazules tienen 53 puntos y los tarmeños 21.

El equipo tarmeño viene de derrotas consecutivas ante Juan Pablo II, Sport Huancayo y Melgar. Alianza Lima perdió ante Garcilazo, empató con Juan Pablo II y fue derrotado por los cremas en el clásico.

Hace cinco meses, el 14 de abril en el Torneo Apertura, Alianza Alianza rompió una racha de 44 años sin ganar en Tarma. Eryc Castillo anotó el tanto para los limeños. En Vendaval debe salir a cobrar su revancha.