Las ventas de vehículos de lujo alcanzaron las 3,183 unidades entre enero y agosto del 2026, cifra que representa un crecimiento de 27% frente a las 2,506 unidades comercializadas en similar periodo del año pasado, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Según una nota de la agencia Andina, de acuerdo con el más reciente informe del sector automotor de la AAP, las SUV de lujo concentraron la mayor parte de las ventas acumuladas, con 2,598 unidades, registrando un incremento de 28.8% respecto a igual periodo del 2025. Con ello, este tipo de vehículos representó el 81.6% del total del segmento

OPCIONES

A las SUV de lujo le siguieron los vehículos sedán, con 335 unidades vendidas, un crecimiento de 22.3% y una participación del 10.5%; mientras que los hatchback alcanzaron 168 unidades, con un avance de 9.8% y una participación de 5.3%.

Por su parte, los coupé sumaron 55 unidades, 1.9% más que en similar periodo del año anterior y una participación de 1.7%, y los convertibles registraron 27 unidades, con un crecimiento de 285.7% y una participación de 0.8%.Solo en agosto se comercializaron 364 vehículos de lujo, cantidad que fue 14.8% superior a las 317 unidades registradas en agosto del 2025. Sin embargo, respecto a julio último, las ventas disminuyeron 5.2%, luego de pasar de 384 a 364 unidades.

Cabe destacar que, pese al crecimiento registrado en lo que va del año, las 3,183 unidades acumuladas a agosto todavía se encuentran por debajo de los niveles observados en 2017 (3,602), 2018 (3,388) y 2019 (3,373), época de prepandemia del Covid-19.

Sin embargo, el desempeño del segmento de lujo se enmarca en la evolución favorable que viene mostrando el mercado automotor peruano en 2026 y que tiene como fundamento la recuperación del consumo privado, la mejora del empleo adecuado y de los ingresos en los hogares.