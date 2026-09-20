El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, pidió a la presidenta Keiko Fujimori convocar a las autoridades regionales para definir acciones frente a la inseguridad, tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”.

Durante una entrevista en Exitosa, Noriega planteó que la mandataria, sus ministros y los gobernadores participen en un Consejo Ejecutivo Regional para establecer una hoja de ruta conjunta. Según señaló, su administración ya había solicitado esta convocatoria a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero hasta el momento no había recibido respuesta.

Según la autoridad regional, esta reunión permitiría abordar el avance de la criminalidad y definir una política de seguridad aplicable a las regiones. La propuesta fue presentada luego del homicidio de la comunicadora Susy Aponte, atacada a balazos el sábado 19 de septiembre durante una actividad proselitista en Caraz.

“Nosotros hemos solicitado al Ejecutivo la convocatoria, primero en dos instancias, el Consejo Ejecutivo Regional, donde la presidenta electa, más todos sus ministros, y los gobernadores, nos sentemos y hacemos la Hoja de Ruta de un trabajo coordinado en las regiones. Hemos venido solicitando y hasta ahora no nos ha convocado el Ejecutivo, desde PCM”, indicó.

Propuesta para el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

Como segunda medida, Noriega propuso convocar una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para conocer las políticas que el Ejecutivo plantea implementar en las regiones. El gobernador sostuvo que resulta necesario coordinar estas acciones considerando el próximo cambio de autoridades regionales.

La propuesta contempla establecer lineamientos de trabajo entre el Gobierno central y los gobiernos regionales. Noriega también ha solicitado reuniones para abordar la situación de seguridad de Áncash y señaló que su gestión adquirió 100 patrulleros como parte de las medidas adoptadas en la región.