Naldy Saldaña rompió su silencio tras las declaraciones de Jazmín Baquero, quien confirmó el fin de su matrimonio con José Burga, animador de La Bella Luz, luego de una infidelidad. Frente a las recientes informaciones sobre su vida personal, la cantante admitió haber cometido errores en el pasado y recordó que ya pidió disculpas a las personas involucradas.

Mediante sus redes sociales, la artista precisó que los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año y medio. También aseguró que asumió las consecuencias de sus decisiones y cuestionó que ese episodio de su vida sea utilizado para poner en duda la denuncia que actualmente sostiene.

“Debido a las declaraciones e imágenes difundidas el día de hoy, me veo en la necesidad de salir a aclarar algunos puntos. Sí, efectivamente cometí un error, me equivoqué hace aproximadamente un año y medio. En aquel entonces pedí disculpas, pedí perdón a las personas afectadas; quizá en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, expresó.

La cantante indicó que también pidió disculpas a las personas que pudieron verse afectadas por lo ocurrido. Según explicó, asumió la responsabilidad por las consecuencias que sus decisiones pudieron generar tanto en personas cercanas como en su entorno familiar.

“ Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor. Pedí disculpas a mi pareja, a mi familia, a su familia, porque sí acepto que fallé en ese momento ”, indicó Naldy, quien reconoció que cometió un error en aquel momento y enfatizó que no busca justificar las decisiones que tomó durante esa etapa.

No obstante, la cantante cuestionó que este episodio haya vuelto a salir a la luz después de tanto tiempo, precisamente mientras enfrenta una denuncia por presunto acoso y tocamientos indebidos. En ese sentido, sostuvo que se trata de situaciones distintas que deben ser analizadas por separado.

“ Ahora me veo envuelta en una denuncia por acoso y tocamientos indebidos, y considero o siento que es muy raro que después de tanto tiempo salga esto. No lo justifico, porque los sucesos pasaron, pero sí traté de remediarlo, intenté ser una mejor persona ”, enfatizó.

La intérprete enfatizó que los errores que haya cometido en el ámbito personal no deberían desvirtuar la denuncia que presentó. Asimismo, negó haber mantenido una relación sentimental con el hombre señalado y aseguró que los hechos que denunció ocurrieron sin su consentimiento.

“ Ahora lo único que quiero pedir es que el hecho de que yo haya cometido un error, haya fallado, no quiere decir que desestimen lo que estoy denunciando, que fui tocada, vulnerada, porque yo en ningún momento tuve una relación con ese señor y en ningún momento consentí lo que pasó; fui acosada y tocada ”, manifestó.

Posteriormente, Naldy reiteró que un episodio de su vida personal no debería ser utilizado para cuestionar su versión sobre los hechos denunciados. La cantante pidió que su caso sea evaluado de manera independiente y recordó que ya asumió la responsabilidad por sus decisiones pasadas y ofreció las disculpas correspondientes.

“ Quiero aclarar que nunca tuve una relación y el hecho de que haya cometido un error no quiere decir que se vaya a desestimar la denuncia ”, finalizó.