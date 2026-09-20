La joven colombiana identificada como Valentina ratificó la denuncia que presentó contra el escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”, por presuntos hechos de abuso sexual. Según su testimonio, los hechos comenzaron en Medellín cuando tenía 14 años y posteriormente fue trasladada a Lima bajo una propuesta de trabajo como asistente en el taller del artista.

Valentina sostiene que una mujer que conocía a Sifuentes intervino para concretar su traslado desde Medellín y que habría sido entregada al escultor por unos 60.000 pesos colombianos. La joven afirma que el ofrecimiento inicial consistía en realizar labores formales como asistente en Lima, pero posteriormente denuncia haber sido víctima de presuntos actos de abuso sexual.

Sifuentes viajaba con frecuencia a Colombia por sus actividades y exposiciones, donde contaba con reconocimiento dentro del circuito artístico. La denunciante sostiene que fue en ese contexto que se produjo el contacto que posteriormente derivó en su llegada al Perú.

¿Qué dijo la defensa de la víctima?

El abogado Renzo Monroy señaló en Exitosa, que el año pasado Sifuentes retiró a la joven de su taller y le impidió permanecer junto a la hija que había dado a luz. Según la defensa, esa separación fue uno de los hechos que motivó la presentación de la denuncia formal.

El caso había sido cuestionado por la defensa debido a que, según Monroy, la denuncia no recibió respuesta desde febrero de 2025 y posteriormente fue archivada por el Séptimo Juzgado de Familia. La defensa técnica presentó un recurso contra esa decisión y consiguió que se revirtiera la situación.

La defensa sostiene que el proceso cuenta ahora con documentación, ampliaciones de declaraciones e informes periciales incorporados durante las diligencias. Estos elementos forman parte del expediente que continúa siendo evaluado por las autoridades.

La investigación permanece abierta para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que correspondan. Mientras que la denunciante continúa recibiendo acompañamiento de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) como parte de las medidas dispuestas durante el proceso.