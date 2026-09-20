El Poder Judicial impuso 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, señalado como cabecilla de Los Pulpos, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, ambos detenidos en Bolivia. Los investigados son procesados por su presunta vinculación con el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas ocurrido el 30 de agosto en Trujillo, La Libertad.

La medida fue dictada por Eduardo Medina Carrasco, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Turno de Trujillo. El magistrado consideró que la gravedad de los delitos atribuidos y la necesidad de garantizar la presencia de los investigados durante el proceso sustentaban la prisión preventiva.

Evidencias presentadas por la Fiscalía

El Ministerio Público sustentó su pedido con videos y registros de coordinaciones encontrados en los teléfonos de los investigados. Según la Fiscalía, estos elementos mostrarían que ambos recibían información relacionada con las actividades ilícitas que se les atribuyen.

La Fiscalía también solicitó el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones. Estas diligencias buscan incorporar información financiera y registros de contacto que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

La medida empezó a regir el 1 de septiembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 1 de septiembre de 2029. Ese fue el periodo establecido por el juzgado para garantizar la presencia de los investigados durante el desarrollo de las pesquisas.

Los abogados de Cruz Torres y Mendocilla Gómez manifestaron su conformidad con la decisión judicial. La audiencia continuó con la situación procesal de los demás investigados en el caso.