El ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que el Liceo Naval Almirante Guise registra 80 denuncias por distintos hechos de violencia durante los últimos dos años. La cifra comprende reportes entre estudiantes y casos en los que estarían involucrados trabajadores de instituciones educativas.

En una entrevista con El Comercio, Chang detalló que 50 de las denuncias corresponden a situaciones entre escolares y otras 30 involucran a personal de instituciones educativas. El ministro también advirtió que existirían casos que no llegaron a ser reportados por temor.

¿Qué casos fueron reportados?

Dentro de las 50 denuncias entre estudiantes figuran cuatro por violencia física, 17 por violencia psicológica, 12 por discriminación y cinco por agresión verbal. A estas se suman siete reportes de hostigamiento sexual, cuatro por tocamientos y actos de connotación sexual, además de una denuncia por violación sexual.

Las otras 30 denuncias corresponden a situaciones en las que estarían involucrados trabajadores de instituciones educativas y escolares. Chang precisó que estos registros forman parte de las estadísticas acumuladas por el plantel durante el periodo señalado.

El titular del Minedu señaló que la cantidad podría ser mayor debido a situaciones que no fueron comunicadas a las autoridades. Según explicó, recibió información de padres de familia sobre personas que no presentaron denuncias por temor.

Antes de esta revelación, el ministro ya había señalado que algunos de los estudiantes investigados por la presunta agresión sexual contaban con una denuncia previa por acoso. Sin embargo, aclaró que no existía certeza de que ese antecedente correspondiera al mismo adolescente agraviado en el caso actual.

Protocolo para separar a alumnos por faltas graves

El titular del sector también anunció un protocolo para permitir que las instituciones educativas separen temporalmente a estudiantes involucrados en faltas graves. Según planteó, la decisión podría ser revisada por el Ministerio de Educación dentro de un plazo de 48 horas para determinar si corresponde su separación definitiva o su retorno al colegio.

Chang sostuvo que los directores actualmente enfrentan restricciones para aplicar medidas frente a conductas graves y planteó devolverles esa atribución bajo un mecanismo de supervisión. La propuesta contempla que las familias puedan recurrir al Minedu para solicitar una revisión de la medida adoptada por el colegio.