Una joven de 19 años resultó herida luego de que dispararan contra un bus de transporte público que circulaba entre los paraderos de Acho y Caquetá. De acuerdo con información preliminar de la Policía, uno de los proyectiles impactó contra una ventana de la unidad y los fragmentos de vidrio alcanzaron el rostro de la pasajera.

Según el reporte de RPP, la víctima fue trasladada al Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, para recibir atención médica. El desplazamiento se realizó en el mismo vehículo en el que ocurrió el ataque, mientras agentes policiales iniciaban las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El hecho ocurrió mientras la unidad de transporte público se desplazaba por el tramo comprendido entre Acho y Caquetá. La información recogida por la Policía señala que los disparos fueron dirigidos contra el bus y que uno de los impactos rompió una de sus ventanas.

Como consecuencia, los restos de vidrio provocaron lesiones en el rostro de la joven que se encontraba entre los pasajeros. Hasta el momento, las autoridades realizan las diligencias iniciales para determinar las circunstancias del ataque y establecer quiénes efectuaron los disparos.

Personal de la comisaría de El Agustino asumió las primeras actuaciones relacionadas con el caso. La Policía también busca establecer si los disparos estuvieron dirigidos contra el vehículo o contra alguna persona en particular.