El Ministerio de Cultura distinguió a dos personas de Ayacucho por su labor en defensa de las expresiones tradicionales de la región.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 000341-2026-MC, Abilio Soto Yupanqui fue reconocido por su trayectoria como educador, músico, escritor, quechuólogo y artesano, así como por su valioso aporte a la conservación, transmisión, difusión y salvaguardia de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial de la región.

Su objetivo es contribuir a la preservación y continuidad de sus manifestaciones culturales tradicionales y a la promoción de la identidad cultural ayacuchana. De acuerdo al documento, Soto Yupanqui cuenta con más de cinco décadas de experiencia y transmite esta cultura mediante su labor de enseñanza y formación de nuevas generaciones.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N.º 000340-2026-MC, Eliseo Galindo Coritomay recibió la distinción por más de cuarenta años dedicados a practicar y transmitir el Chimaycha con Chinlili, manifestación declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

De acuerdo a la resolución, Galindo Coritomay ha contribuido a la formación, promoción y consolidación de conjuntos musicales e intérpretes vinculados al Chimaycha con Chinlili, entre ellos Urcinia Chaccere Quechua, Bertha Ramos Yupa, Marcelino Huaracc Vilca y Paulino Chaccere Pariona. Así también, intervino en la formación de nuevas generaciones de artistas que mantienen vigente esta expresión cultural, como Jesús Yancce Mejía, Juan Yancce Machaca, Elisa Yancce Machaca, Celia Callampi Alvarado, Teresa Galindo Chacceri y Vicente Huarace Chacceri.

Su labor se evidencia en la formación de nuevos cultores, fortalecimiento de la práctica musical y salvaguardia de los saberes asociados al Chimaycha con Chinlili.