El Partido del Buen Gobierno cuestionó el pronunciamiento del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte. La agrupación sostuvo que el silencio de las autoridades frente al caso “acrecienta el miedo” y la desconfianza de la ciudadanía.

En un breve pronunciamiento, la agrupación política expresó su preocupación por el asesinato ocurrido el último sábado en un mercado del distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash.

“El país exige verdad, y verdad pronta. El ministro del Interior ya debería tener explicaciones públicas sobre este gravísimo hecho. El silencio es una ofensa al país y genera más desconfianza y temor en la población”, señaló la organización que lidera Jorge Nieto Montesinos.

“¿Es cierto que estamos ante un narcoestado? ¿Es cierto que la orden fue dada por un alto mando policial? ¿Es verdad que esta muerte busca acallar denuncias sobre la corrupción policial? El Perú quiere respuestas. Basta de impunidad”, agregó.

La Fiscalía abrió una investigación por el asesinato a balazos de Aponte bajo la hipótesis de un presunto sicariato. En tanto, dos personas fueron detenidas en flagrancia por su presunta participación en el ataque.

“El fiscal provincial Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, dirige las diligencias urgentes e inaplazables del caso, como la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas por impactos de bala durante el suceso, el pedido del registro de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de setiembre, la realización de la pericia de absorción atómica y la práctica de la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otras diligencias”, señaló la Fiscalía a través de su cuenta en X.

“China Polo”: Matan a periodista y candidata al GORE de Áncash, Susy Aponte

La campaña por las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se tiñó ayer de sangre con el asesinato de la periodista y aspirante al Gobierno Regional (GORE) de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, más conocida como “La china Polo”.

El crimen. Aponte Polo, aspirante al GORE Áncash por el partido Socios por Áncash, fue acribillada por un sicario -de presunta nacionalidad venezolana- durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:40 p. m., en las inmediaciones del mercado La Explanada, donde la postulante realizaba un recorrido de campaña.

De acuerdo a los reportes de la zona, en el mercado, la candidata caminaba entregando propaganda electoral. Iba acompañada de sus simpatizantes y partidarios del movimiento regional Socios de Áncash. Fue allí que fue interceptada por una persona que sacó su arma de fuego y disparó repetidas veces contra ella.

Aponte, de 43 años, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, pero falleció en el camino por la gravedad de sus heridas. La balacera dejó además cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego. Todas fueron trasladados al centro de salud.

La Policía Nacional detuvo a Luis Iván Obispo Díaz, un ciudadano venezolano señalado como autor material de los disparos. Durante la intervención se le incautó una pistola Glock y una licencia para portar armas a nombre de otra persona. Fue trasladado bajo custodia al Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz, por las lesiones que sufrió luego de ser retenido por pobladores.

El asesinato ocurrió a nueve días de que la candidata denunciara amenazas contra su vida.

En ese contexto, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el delito de feminicidio.

ATROZ Aponte yace en el piso, herido es trasladado y sicario fue detenido.

Rechazo

El Gobierno Regional de Áncash y distintas personalidades condenaron el ataque contra la comunicadora.

En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigió una investigación profunda por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, de 43 años.

Las autoridades deberán determinar el móvil del ataque, establecer si participaron otras personas y precisar las responsabilidades correspondientes.