Un agente de seguridad de una discoteca fue víctima de un ataque armado en el jirón 7 de Junio, en la puerta del establecimiento. El incidente causó gran consternación entre los transeúntes y vecinos de esta concurrida zona de la ciudad de Juliaca.

Segun los reportes, el ataque ocurrió tras un altercado previo al interior de la discoteca. Un sujeto que minutos antes había sido retirado del establecimiento por provocar altercado regresó al lugar portando un arma de fuego. Sin mediar mayores palabras, el agresor abrió fuego de manera directa contra el trabajador de seguridad antes de darse a la fuga con rumbo desconocido, dijeron los testigos.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Rony P., quien recibió un impacto de bala a la altura de la región cervical. Tras el cobarde ataque, el afectado fue auxiliado de emergencia y trasladado a una clínica particular cercana; sin embargo, debido a la gravedad de la herida en el cuello, los médicos solo pudieron certificar su deceso a los pocos minutos de su ingreso.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones para dar con el paradero del responsable. Los policías desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores y se encuentran recabando testimonios, además de revisar las cámaras de seguridad para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias de este crimen.

En esta zona céntrica de la ciudad en forma constante ocurren este tipo de hechos debido a la proliferación de los antros que operan libremente.