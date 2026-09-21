Nuevamente las intensas lluvias provocaron la activación de la zona de Quebrada de Burros deslizándose por el lugar una masa de lodo que obstaculizó un carril de la carretera Costanera Sur a inmediaciones del kilómetro 68.

Una camioneta de panel cerrado color plomo quedó atollada por el flujo de detritos no pudiendo continuar su viaje rumbo al norte en el trayecto de Tacna a Ilo.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras los cuales reportaron el hecho a fin de proceder con la liberación de dicho vehículo. Por la tarde Provías informó que se había restablecido el tránsito vehicular en dicha carretera.

Los agentes precisaron que el huaico era leve no como el ocurrido el 17 de agosto del 2026 cuando una masa de volumen significativo bloqueó completamente la carretera y atrapó a un patrullero de la Policía.

En aquella ocasión se necesitó maquinaria pesada del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Tacna para ayudar a liberar el vehículo y despejar la vía.

El Senamhi ha pronosticado lloviznas y vientos fuertes hasta el 22 de setiembre producto del Fenómeno del Niño.