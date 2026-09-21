La noche del último domingo, dos fuertes sismos se sintieron en la región Cusco, alarmando a locales y turistas, quienes salieron a las calles buscando zonas de seguridad ante esta clases de eventos.

Según el Instituto Geofísico del Perú, el primer movimiento telúrico se registró a las 20:07 horas con una magnitud de 4.0, una profundidad de 12 kilómetros a 12 kilómetros de la Ciudad Imperial. En tanto, la réplica se sintió casi una hora después, a las 21:03 horas, con una magnitud de 3.4, profundidad de 11 kilómetros a 11 kilómetros de Cusco.

Tras los movimientos, las autoridades locales han activado inmediatamente los protocolos de emergencia para evaluar los posibles daños a las infraestructuras. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, pero se teme que algunas edificaciones históricas y viviendas puedan haber sufrido daños estructurales.

A través de las redes sociales, los habitantes de la ciudad reportaron haber sentido el sismo con gran intensidad. Muchos de ellos evacuaron de manera ordenada sus hogares y lugares de trabajo, siguiendo las recomendaciones de seguridad.

“Fue un susto tremendo, pero afortunadamente estamos bien”, comentó María Torres, residente del Centro Histórico de Cusco.

Cusco, conocido por su rico patrimonio cultural e histórico, alberga múltiples estructuras de gran valor arquitectónico, lo que genera inquietud por el estado de estos monumentos tras el sismo. Las autoridades del Ministerio de Cultura han iniciado también evaluaciones específicas en sitios arqueológicos y museos para garantizar su preservación.

DATO

- Ante la posibilidad de réplicas, se ha recomendado a la población mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades. Algunos consejos incluyen: Tener preparada una mochila de emergencia con suministros básicos. Identificar rutas de evacuación seguras. Evitar el uso de ascensores durante un sismo. Mantenerse informado a través de canales oficiales.