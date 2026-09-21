A 15 meses de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la torre de control continúa utilizando un sistema de comunicaciones obsoleto, instalado en 2008.

Según un reportaje de Punto Final, basado en información de la Contraloría General de la República, la demora en la implementación de la nueva tecnología ha impedido reemplazar el actual sistema.

Luis Castillo, vocero de la institución, señaló que el contrato ha sido modificado en varias ocasiones, lo que habría retrasado la puesta en funcionamiento de la nueva torre y prolongado el uso del sistema de comunicaciones instalado en 2008, con posibles riesgos para las operaciones aeronáuticas.

Además, imágenes registradas por la Contraloría los días 3, 4 y 5 de agosto evidencian que el nuevo sistema de comunicaciones de voz y datos aún se encuentra en proceso de implementación. En las fotografías se observan componentes almacenados, así como estaciones de trabajo con cableado expuesto y sin la canalización correspondiente.

El sistema de comunicaciones antiguo, incluidas sus antenas, continúa siendo utilizado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), pese a que no recibe mantenimiento desde enero de 2025.

La Contraloría revisó seis contratos suscritos por Corpac entre 2024 y 2025 para modernizar los sistemas de navegación aérea del aeropuerto Jorge Chávez. De ellos, tres presentan retrasos: el correspondiente al sistema de comunicaciones de voz y datos, por US$5 195 204; el radar secundario monopulso, por US$6 331 078; y el sistema de conmutación de mensajes AMHS, valorizado en US$7 175 580 y contratado con el consorcio Thales Las France y Stinville Corporation.

El sistema AMHS permite el intercambio de información entre la torre de control y otros aeropuertos, aerolíneas y centros meteorológicos, como avisos urgentes, alertas de seguridad y datos que posteriormente reciben los pilotos. Corpac suscribió el contrato para su renovación el 27 de marzo de 2025, con un plazo de ejecución previsto hasta mayo de 2026. Sin embargo, hasta agosto de este año, no se registraba ningún avance en su implementación.

De acuerdo con fuentes de la Corporación, el contrato recién pudo ser destrabado a fines de agosto, cuando se suscribió una adenda. En declaraciones a Punto Final vía WhatsApp, la empresa indicó que esta modificación tuvo como objetivo incorporar mejoras en las características tecnológicas del nuevo sistema. Asimismo, informó que la próxima semana llegará un primer lote del sistema AMHS y estimó que su puesta en funcionamiento a nivel nacional se concretará durante el tercer trimestre de 2027.

A pesar de ello, el principal aeródromo del país continúa utilizando el antiguo sistema AMHS, instalado en 2008 en una sala temporal. Aunque sus servidores todavía aparecen como operativos, su estado de conservación es considerado obsoleto. Además, fuentes de Corpac señalaron que el sistema registró una interrupción de cinco horas el pasado 24 de abril, incidente que pudo ser superado mediante la aplicación de procedimientos de contingencia.

Corpac confirmó la interrupción y precisó que el sistema recibió una actualización de hardware y software en 2014. No obstante, la empresa reconoció que los equipos ya alcanzaron el final de su vida útil tecnológica, por lo que resulta necesaria su renovación. En ese sentido, informó que recientemente se realizaron cambios en la Gerencia Central de Navegación Aérea, área responsable de supervisar las operaciones de la nueva torre de control.