Renovación Popular registra 110 candidatos con sentencias penales en sus listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según un reportaje difundido por Cuarto Poder. Del total, ocho postulan a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a municipalidades distritales.

Entre los antecedentes identificados aparecen condenas por homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas y delitos contra la administración pública. El informe también menciona casos de peculado, colusión y malversación de fondos.

Candidato condenado por homicidio

Uno de los casos corresponde a Enrique Torres Montilla, quien postula a la alcaldía de Rumisapa, en San Martín. El Poder Judicial lo condenó a 18 años de prisión por homicidio calificado debido al asesinato del entonces alcalde del distrito, Hernán Alegía Tuesta, ocurrido en 2005.

Según el domincal, Torres Montilla fue detenido en 2007 y además recibió una condena al pago de S/15 mil por reparación civil. Ahora busca asumir nuevamente la conducción municipal del distrito donde ocurrió el crimen.

Fuente: Cuarto Poder.

🔎 Otros sentenciados

En Caspizapa, San Martín, figura Carlos Vigo como candidato a regidor, a quien se le atribuye una condena por violación sexual de una menor de edad. De acuerdo con el informe, el postulante inicialmente negó haber recibido una sentencia y señaló que consultaría el caso con sus asesores, pero posteriormente no respondió, según el informe.

Otro caso corresponde a Saturdino Yanayacu, conocido como Shatuco, quien postula en la misma región. De acuerdo con el reporte, registra una condena de seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas y otra sentencia por peculado.

Fuente: Cuarto Poder.

En Pueblo Nuevo, Ica, Edwin Aburto Santiago postula a la alcaldía distrital y registra una condena de siete años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Según la sentencia citada en el reportaje, intentó ingresar pasta básica de cocaína al penal de Tambo de Mora dentro de una bolsa de víveres.

La resolución judicial señala que llevaba 12 pescados, nueve de los cuales contenían envoltorios con pasta básica de cocaína. Aburto Santiago cumplió la condena bajo un régimen de semilibertad y negó haber participado en actividades de tráfico de drogas, aunque reconoció el intento de ingreso de los estupefacientes al establecimiento penitenciario.

Fuente: Cuarto Poder.

El excongresista Willy Serrato Puse también figura entre los postulantes mencionados y busca llegar a la alcaldía de Olmos, en Lambayeque. Su hoja de vida registra una condena por tráfico de influencias simuladas y sentencias relacionadas con malversación de fondos y colusión simple.

Serrato fue detenido en 2018 durante una investigación relacionada con la organización denominada Los Temerarios del Crimen. En ese proceso negó haber entregado dinero a un exjuez para interferir en investigaciones y también rechazó haber utilizado de manera irregular recursos de la Municipalidad de Olmos.

El JNE cuenta con una Ventanilla Única que permite a las organizaciones políticas consultar antecedentes de sus candidatos, incluidos reportes sobre sentencias condenatorias vigentes. Para las ERM 2026, el organismo electoral ha establecido procedimientos de fiscalización y exclusión en los casos que correspondan conforme a la normativa electoral.