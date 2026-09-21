El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció que el fenómeno El Niño se estaría adelantando y las lluvias amenazarían a cientos de familias del norte del país. Por ello, Vinelli remarcó que el pedido de facultades es clave para atender estas emergencias antes de fin de año.

Desde Panorama, el titular del Midagri sostuvo que, según pronóstico, se esperaba para diciembre; sin embargo, las señales cambiaron: en Ecuador ya llueve y las precipitaciones avanzan hacia el norte, especialmente en Tumbes.

Frente a ello, el ministro tenía previsto viajar hoy a Estados Unidos, pero decidió quedarse. “He recibido una alerta de lluvias en el norte del país; eso reflejaría que El Niño se estaría adelantando (...) Me estoy quedando para responder a las personas que podrían resultar afectadas”, dijo.

RIESGOS

Vinelli llegó hasta Piura, donde el principal peligro es el desborde del río Piura. Desde el lugar, informó que se retiró arena en los cinco kilómetros más complicados, donde suelen producirse inundaciones que afectan a la ciudad. La descolmatación tiene un avance del 58%, y sería difícil limpiar todo el cauce antes de la llegada del fenómeno.

Además, en Lima, se inició la colocación de 12 geomallas; y en Chosica, la quebrada no está descolmatada al 100%.

1700 PUNTOS CRÍTICOS

Cabe mencionar que a nivel nacional se tienen 1700 puntos críticos que serán afectados directamente por el fenómeno, de los cuales el Gobierno atiende 536. Vinelli explicó que no se podrá intervenir en todos, pues la gestión asumió el 28 de julio y se actuó apenas se ingresó al mandato.

Como parte del plan de preparación, el ministro indicó que se compran alimentos perecibles y no perecibles, se cuenta con 13 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, 19 helicópteros, 5 buques de la Marina de Guerra, 77 puentes Bailey y 3 hospitales de campaña. Además, señaló que Estados Unidos está enviando mil camas para atender a la población de la zona norte, en las regiones de Tumbes y Piura, en caso de que se presente la emergencia.

Sobre la disminución en la aprobación hacia la gestión de Keiko Fujimori y ministros, Vinelli expresó que el Gobierno seguirá con firmeza para ejecutar el plan de la mandataria al 100%.