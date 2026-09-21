El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra 17 investigados por el delito de minería ilegal agravada y tenencia ilegal de explosivos en la región de Cusco. La medida fue conseguida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco.
Las medidas se sustentaron en operativos interinstitucionales en los corredores mineros de Colquemarca, Chumbivilcas, Camanti y Paucartambo.
- Colquemarca. En la comunidad campesina de Huayllani - Choccollo fueron intervenidas cuatro personas que operaban maquinaria pesada sobre la faja marginal del riachuelo Choccollo. Durante la intervención, se destruyeron excavadoras, motocicletas, cargadores frontales, recipientes con sedimentos auríferos y combustible.
- Chumbivilcas. En Chamaca, la prisión preventiva alcanzó a cuatro personas que fueron sorprendidas en una bocamina activa con más de 250 kilos de nitrato de amonio y 238 detonadores industriales. En este sector, dos sospechosos mantenían una galería subterránea con hidrogel explosivo y herramientas de voladura sin autorización.
- Camanti. En esta zona de la provincia de Quispicanchi, dos investigados fueron capturados cuando procesaban rocas auríferas con molinos industriales y estaban en proceso de dinamita, ocasionando deforestación y turbidez en el río Garrote.
- Paucartambo. En el sector Umana, quebrada Cumbrera Ttio Mayo, se dictó 18 meses de prisión preventiva contra cinco integrantes de una presunta red delictiva. Se incautaron volquetes de carga pesada, dinamita y se destruyeron campamentos clandestinos que operarían las 24 horas del día sobre el cauce del río Mapacho.