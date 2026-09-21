El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra 17 investigados por el delito de minería ilegal agravada y tenencia ilegal de explosivos en la región de Cusco. La medida fue conseguida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco.

Las medidas se sustentaron en operativos interinstitucionales en los corredores mineros de Colquemarca, Chumbivilcas, Camanti y Paucartambo.