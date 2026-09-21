Música, teatro, danza y una apuesta audiovisual completa son parte de “Welcome to My House”, el primer álbum de Bastian Stimman, quien después de dos décadas dedicadas a la actuación decidió reencontrarse con una pasión que había dejado de lado: cantar.
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En esta propuesta que combina pop contemporáneo, influencias de la electrónica, el rock y el K-pop, el artista peruano habla de sus miedos, pérdidas, sueños y experiencias personales. En conversación con Correo, Bastian cuenta cómo encontró su propia voz, el desafío de llevar su propuesta a los escenarios y el proceso de convertir su vulnerabilidad en música.
“Welcome to My House es una invitación a que conozcan mi mundo, pero también una invitación a que quienes escuchen el álbum traten de descubrir cuál es ese himno que los identifica”, comenta el artista.
Tus canciones son muy personales, ¿te costó convivir con esa vulnerabilidad?
Era una necesidad personal poner en música y en arte un dolor bastante grande. Esa es la canción “How Do I Say Goodbye?”. Trata de que nunca nadie nos enseña cómo despedirse de alguien a quien uno no quiere decirle adiós.
¿Cómo has aprendido a convivir con ese dolor y transformarlo en arte?
Llegué a la conclusión de que ese dolor representa el enorme amor que se le tuvo a esa persona. Duele tanto porque se amó tanto. [...] Al final es tratar de abrazar ese dolor, porque eso implica que no nos estamos olvidando de las personas que se están yendo.
Tienes influencias muy diversas. ¿Cómo encontraste tu propia identidad?
Algo que he aprendido a través de la actuación es a moverse de una forma lo más honesta posible. Cuando estoy en el estudio con mi productor musical, Farid, con la guitarra y el beat, creando las melodías y la música, mi posición es súper transparente con lo que sea que me vaya a hacer. [...] Entonces trato de ser lo más honesto posible a la hora de crear.
¿Sientes que existe espacio y apoyo de la escena musical peruana para propuestas como la tuya?
En mi caso depende mucho de los escenarios. [...] armar este mundo donde, desde que empieza el concierto hasta que termina, parece como si fuera una coreografía que no termina, con momentos súper creativos y todo eso. Entonces, sí, de alguna forma me es un poco más difícil encontrar espacios para poder mostrar ese proyecto.
Y detrás de ese espectáculo hay un gran trabajo de preparación. ¿Cuánto tiempo te toma preparar una presentación?
Para el lanzamiento del álbum fueron ensayos de canciones una tras otra. Era mucho trabajo físico y, como bailo y canto a la misma vez, si no entreno, no vale. Sí requiere mucho esfuerzo, pero siento que al final, cuando uno hace lo que ama, ese estrés y ese esfuerzo los sientes como parte de ello. Terminas entendiendo y anhelando esa idea de que vamos a expresarnos de nuevo, porque es una sensación y una idea de que estás avanzando.
¿Qué significa para ti poder dedicarte al arte pese a los sacrificios que implica?
Es un privilegio real poder dedicarse a lo que uno ama. Eso no es usual. Conlleva muchos sacrificios, pero uno se sacrifica por un estilo de vida, por algo que lo hace feliz. Soy sumamente agradecido porque a una temprana edad entendí que todo el resto de mi vida me iba a dedicar al arte y que no iba a ser fácil.
¿Qué viene ahora para Bastian?
He sido nominado a los Premios Estela [19 de setiembre], que son uno de los premios más importantes de Centroamérica. Mi canción “Insane” está nominada como Mejor Canción Pop Masculino. Estoy emocionadísimo, contento y agradecido. Son los primeros premios de la música para mí y siento que, como vengo de esa idea de que no debería cantar y que no debería hacer música, esto de alguna forma me impulsa a seguir yendo hacia adelante.
SOBRE EL ARTISTA
Bastian Stimman, artista
Es un multifacético actor, cantante y guionista peruano. Se formó en actuación en Perú, México, Alemania y en la prestigiosa escuela Circle in the Square Theatre School de Nueva York.
5 canciones son parte de su primer EP “Welcome to My Anthem”.
36 años tiene el artista nacido en Lima, en 1989.
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