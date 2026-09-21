Una segunda joven también identificada como Valentina denunció al escultor Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”, por presuntos abusos que, según su testimonio, habrían comenzado cuando era menor de edad. Durante una entrevista en el dominical Cuarto Poder, la mujer afirmó que fue captada en Medellín, Colombia, y trasladada posteriormente a Lima, donde habría permanecido en el taller del artista.

Según el relato de la joven, conoció a Sifuentes en Medellín cuando tenía 15 años y se encontraba en una situación de vulnerabilidad. La denunciante sostiene que el escultor le ofreció una oportunidad laboral y que posteriormente gestionó su traslado hacia Lima.

Al llegar a la capital, la mujer afirmó que permaneció en el taller de Sifuentes y que allí habría sido sometida a situaciones de abuso. Asimismo, señaló que durante su permanencia en el inmueble observó a otras menores que, según su versión, se encontraban vinculadas al entorno del artista.

La segunda denunciante relató que las condiciones en las que llegó al Perú fueron distintas a las que esperaba inicialmente. Según su testimonio, el vínculo con Sifuentes pasó de una propuesta de trabajo a una relación marcada por situaciones de sometimiento y presuntos abusos.

Su caso se conoce mientras el Ministerio Público mantiene una investigación contra Sifuentes por presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana colombiana. La investigación fiscal actualmente conocida públicamente corresponde a otra denunciante, quien sostiene que los hechos en su caso comenzaron cuando tenía 14 años.

Investigación en curso

Como parte de las investigaciones, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Sifuentes. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y busca asegurar su permanencia mientras continúan las diligencias.

El Ministerio Público también dispuso una entrevista única en cámara Gesell para la primera denunciante, además de pericias fonéticas y la transcripción de audios que forman parte de las diligencias. El escultor ha rechazado las acusaciones relacionadas con la primera denunciante y ha señalado que corresponde esperar el desarrollo de las pesquisas.