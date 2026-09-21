Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) rescataron a un conductor de 37 años, quien denunció haber sido amenazado con armas de fuego, agredido y obligado por sus captores a realizar transferencias bancarias.

De acuerdo con información a la que accedió RPP, uno de los presuntos delincuentes falleció luego de enfrentarse a los agentes policiales.

Tras recibir una alerta por radio, los agentes iniciaron la persecución de una camioneta gris que se desplazaba por el distrito limeño de Puente Piedra con dirección a la Panamericana Norte.

Según información de la PNP, durante la persecución uno de los ocupantes de la camioneta habría disparado contra los agentes policiales.

Frente a esta agresión, los policías respondieron con disparos disuasivos y recibieron el apoyo de otras unidades. Finalmente, lograron interceptar la camioneta y reducir a sus ocupantes.

Uno de los intervenidos resultó herido por impactos de bala y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

En tanto, otras tres personas fueron detenidas y son investigadas como presuntos miembros de una organización criminal.